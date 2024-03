Feier des ursprünglichsten aller Instrumente

Harnik und Isaac

Am Abend bei den Grazer Minoriten trafen also wohldurchdachte Komposition auf bereits in langjähriger Zusammenarbeit feingeschliffene Interpretation. Dabei hatte man Harniks Werke programmatisch mit Auszügen aus Heinrich Isaacs „Missa de Apostolis“ gespickt, was jedenfalls hervorragend funktionierte. Die so abgesetzten Werke wie das bereits zuvor in Graz gehörte „belem“ erhielten durch diesen Umstand nur noch mehr Strahlkraft.