Ein freudiges Wiedersehen als großes Musikereignis

Mit „Courage” hebt dann das ganze Trio ab. Smith erwirbelt an den Drums neue Höhen, während die Gruppe im Zusammenspiel gewaltige Energien freisetzt. Ruhiger wird es mit dem Klassiker „Isfahan“ und einem seidengesponnenen, schimmernden Bass-Solo. In der McCoy-Tyner-Ballade „You Taught My Heart To Sing“ lässt Barth dann jeden Schalk ruhen und singt an den Tasten eine endlose Melodie: Voll warmer Fülle und in behütender Sorgfalt dehnen sich die kurzen Minuten. So wird ein freudiges Wiedersehen zum Ereignis.