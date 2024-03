Oberösterreich ist Spitze bei Gastfreundschaft

Vielfalt und Qualität

Doch nicht nur mit Wintersport will man auf der heurigen Messe überzeugen. Ein Blick auf den Jahreskalender zeigt, dass Oberösterreich an jedem Tag ein lohnendes Ziel für Genusstiger ist. Vom FELIX Wirtshausfestival in der Region Traunsee-Almtal bis hin zum Genussfestival „Tavolata“ in Steyr ist alles dabei. Robert Seeber, Obmann der Bundessparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft der WKO, ist sich sicher: „Es geht vor allem um Qualität in der Gastronomie. Trotz Digitalisierung wird das Menschliche und Persönliche immer erhalten bleiben, und das ist genau unser Vorteil.“