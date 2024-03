Prozess in Graz: Masthühner mit Traktor zermalmt

„Die AMA ist mitschuld“

Was ihm fehle, sei das fehlende Gespür, wie eine Mast in Österreich wirklich abläuft. In diesem System sei der Mäster nur ein kleines Rad im System, bei dem der Konsument nichts zahlen will. „Und da ist die AMA mitschuld. Nach Vorfällen distanziert sie sich von Betrieben, die alle Vorgaben eingehalten haben.“ Bei der Anklage handle es sich eigentlich um eine Anklage gegen das System. Einem System, in dem der Mäster nichts zu entscheiden habe. Es sei unmöglich, 30.000 Tiere als Einzelperson zu kontrollieren. Dass sein Mandant ein Huhn mit dem Traktor überfahren hat, sei ein Unfall gewesen.