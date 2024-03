Genua-Tief bringt in Alpen 40 Zentimeter Neuschee

Im österreichischen Hochkrimml im Bezirk Zell am See kamen über Nacht zu Mittwoch stellenweise 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee zusammen. In der Nacht zu Freitag sollen die Schneefälle allmählich nachlassen. Ob sich der Schnee länger hält, wird sich angesichts der in den kommenden Tagen wieder steigenden Temperaturen zeigen.