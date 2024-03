Jazziges Licht fördert die Vielfalt des Lebens

Unterfüttert von Millers Intensitätsspitzen legen Pianistin Myra Melford und Saxofonist Dayna Stephens kontrastierend bedächtige, kühle Melodien in gewundenen Serpentinen aus. Ein mitunter spirituell anmutendes Klangbild wird so in den Abend gewoben: Lichtdurchflutet von den Melodikern, klangdurchdrungen von den Drums.