Silberberger hinterlässt große Fußstapfen

Höhen und Tiefen

Die frühe Bekanntgabe sieht sowohl der bald scheidende Trainer als auch sein Freund und Sportdirektor Stefan Köck nicht als Nachteil: „Ich werde alles investieren, damit wir den Klassenerhalt schaffen. Und die Spieler auch - es geht ja auch um deren Zukunft.“ In der es eben neue Impulse für ihn und die WSG Tirol benötige, reifte der Entschluss bei Silberberger seit vergangenem Sommer. „Köcki und ich haben schon vergangenen Mai erstmals darüber diskutiert. Der Modus der Bundesliga hat mich auch ein wenig in diese Entscheidung getrieben - der in der Vorbereitung festgestanden war.“ Elf Jahre, die von Erfolgen, natürlich auch Tiefen gepflastert waren. Nur zwei von vielen Beispielen: