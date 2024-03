Hätte man eisige „Todespiste“ sperren müssen?

„Absolute Ausnahmesituation“

In seiner mehr als halbstündigen Urteilsbegründung führte Richter Norbert Hofer aus, dass man nicht von einer Sorgfaltsverletzung der Mitarbeiter ausgehen könne, sondern müsse auch von einem „außergewöhnlichen Winter mit wenig Schnee und schwierigen Wetterverhältnissen“ ausgehen. Zur Vereisung der Piste sei es tatsächlich erst in der Früh vor der Öffnung der Skipisten gekommen, weshalb auch zusätzliche und noch genauere Kontrollfahrten nichts an der Situation geändert hätten. „Alles in allem war es eine absolute Ausnahmesituation“, meinte Hofer, der unter anderem argumentierte, dass auch die Sicherungsmaßnahmen am Steilstück, wie zum Beispiel das dort vorhandene Fangnetz, zum Unfallzeitpunkt ausreichend gewesen seien. Am Ende gab es drei Freisprüche im Zweifel.