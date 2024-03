3 Amerikaner und ein Russe auf der ISS angekommen

Die sogenannte Crew-8 war am Sonntag (Ortszeit) am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Am Dienstag dockten sie an und wurden von der aktuellen ISS-Besatzung herzlich begrüßt, wie in einer Videoübertragung der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war.