Porsche-Topmanager baut Doppelhaus in Kitzbühel

Weil laut Gericht der „Hauptwohnsitz“ nur ein Trick war, darf Porsche-Topmanager Lutz Meschke (57) - wie berichtet - sein Chalet in Going in Tirol nicht mehr nutzen. Auch Kitzbühel hat es dem 57-Jährigen angetan, dort realisiert er gerade als Bauträger eine Doppelhaushälfte. Das bestätigt Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) auf „Krone“-Nachfrage.