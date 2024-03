Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Merkur Arena

Mit einem Blick auf die Bilanz des LOSC Lille sticht den Sturm-Analytikern eins ins Auge. Auswärts ist die ausfallsgeplagte Truppe von Trainer Paulo Fonseca sicher nicht der Schrecken der Welt: Je fünfmal haben Torjäger David & Co. in 19 Pflichtspielen gewonnen und verloren, dazu wurden neun Remis eingefahren. Doch in der Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy sind die „Les Dogues“ („Die Mastiffs“ verkörpern Aggressivität und Hingabe) eine Macht: 13 von 16 Heimspielen wurden gewonnen–alle Europacup-Kontrahenten (Rijeka, Laibach, Klaksvik und Slovan Bratislava) mussten in Lille in die Knie. Zweimal gab’s in der Liga ein Remis. Selbst Super-Team Paris SG kam über ein 1:1 nicht hinaus. Reims gelang am 26. September mit einem 2:1 das letzte „Wunder“.