„Haben ein Problem bei der Fahrzeug-Verfügbarkeit“

Massive Investitionen in die Zukunft

Trotz gewisser Schwierigkeiten sieht Rieder eine positive Zukunft für die ÖBB, unterstützt durch massive Investitionen in neue Züge und Infrastruktur: „Wir warten auf Züge. Die Lieferung beginnt in den nächsten Monaten und läuft über die nächsten Jahre.“ Zudem kündigte der ÖBB-Sprecher an, dass zu Ostern deutlich mehr Verbindungen angeboten werden sollen. Und Rieder hob hervor, dass bis 2030 insgesamt 330 neue Züge für 6,1 Milliarden Euro die ÖBB-Flotte verstärken werden.