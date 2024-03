Mit „Vintage Vibes“ in den Frühling starten

Jährlich werden bei „carla“ über 3000 Tonnen Textilien abgegeben. Die ausrangierten Kleider können direkt in die Shops gebracht oder in den orangen Säcken in die Container gegeben werden. Im Kleidersortierwerk in Hohenems - übrigens das einzige seiner Art in Österreich - wird alles kategorisiert. Lediglich zwei Prozent der gesammelten Kleidung wandert in die „carla“-Shops. Doch was geschieht mit dem Rest? „Wir haben Kunden im Ausland, etwa in Osteuropa, die uns die Waren abkaufen“, erzählt Karoline Mätzler.