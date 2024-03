Immer weniger greifen im Supermarkt zu „Bio“

Das betrifft vor allem jüngere Menschen: So griffen vor 15 Jahren unter 40-Jährige noch häufiger zu „Bio“ als Konsumenten aus der Generation 60 Plus. Mittlerweile sind Haushalte, in denen über 60-Jährige hauptsächlich den Einkauf erledigen, die fleißigsten „Bio“-Käufer, jeder Dritte achtet darauf, während es bei den Jüngeren nur jeder Vierte ist. Generell ist die Lust auf ökologische Waren aber bei den jüngsten und ältesten Käufergruppen am höchsten, während die 40- bis 60-Jährigen am wenigsten Wert darauf legen.