Zwei verletzte Passagiere nach Bus-Vollbremsung

Montag gegen 17.20 Uhr fuhr der Lenker des Linienbusses am Mitterweg in Innsbruck nach Westen. Vor dem Bus fuhr ein helles Taxifahrzeug. Bei der Einfahrt zu einem Lebensmittelgeschäft, Höhe Mitterweg Nr. 16, wollte ein entgegenkommendes, unbekanntes Fahrzeug in den Parkplatz einbiegen. Aufgrund des herrschenden Verkehrskommens ließ er davon ab und bremste sein Fahrzeug abrupt ab.