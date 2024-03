„Waren Entscheidungen, die zum Himmel stinken!“

Viel Druck, eine ständige Belastung, eine langfristige Planung oft schwer möglich. Alles verständliche Argumente von Spielern, Trainern und Funktionären gegen den Modus mit der Liga-Teilung nach 22 Runden. Aber dank der (künstlichen) Spannung im Kampf um den Strich boomt die Liga. So dramatisch war es aber noch nie: Hartberg zog 2020 sogar nur mit 29 Punkten in die Top 6 ein, ansonsten reichten immer 30 Zähler. Diesmal könnten sogar 33 Punkte zu wenig sein - der aktuelle Vierkampf um drei Plätze lässt niemanden kalt. Der große Hartberg-Wunsch für das Thriller-Finale? „Die besten Schiedsrichter und den besten VAR, damit alles fair abläuft“, sagt Erich Korherr, nachdem die „Pfeifenmänner“ beim 0:1 in Tirol einmal mehr einen schwarzen Tag erwischten. Wie schon so oft in dieser Saison.