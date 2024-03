Steirische Umwelt-Pionierin mit Gottes Hilfe

Ursprünglich Sonderschullehrerin, weckte eine dreimonatige „Bibelschule“ in Israel ihr Interesse am Theologiestudium - in Wien, München und Graz. Während ihres Studiums heiratete sie und brachte ihre ersten beiden Kinder zur Welt. Abschluss war die Diplomarbeit zum Thema „Grundlagen und Praxis christlicher Umweltverantwortung“ beim Ethiker Kurt Remele.