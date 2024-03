Grawe bietet erstmals Krankenversicherungen an

„Wir wollen uns als Unternehmen neu orientieren“, sagt Generaldirektor Klaus Scheitegel. Daher steigt die Grazer Wechselseitige erstmals in ihrer fast 200-jährigen Geschichte ab 2. April in das Gesundheitsversicherungs-Geschäft ein und bietet die „Grawe MyMed“ an. „Ein logischer Schritt in der Erweiterung unseres Produktportfolios“, so Scheitegel. „Das gestiegene Bedürfnis, sich und seine Gesundheit bestmöglich abzusichern sowie das aktuelle Marktumfeld waren dafür ausschlaggebend“, ergänzt der stellvertretende Generaldirektor Gernot Reiter bei der Paketpräsentation am Montag.