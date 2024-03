Tuchel? „In so einer Situation musst du lügen“

Hintergrund: Tuchel hatte wiederholt mit scharfer Kritik in der Öffentlichkeit gegenüber seinen Spielern für Wirbel gesorgt. Das sei nicht gerade förderlich für den Teamgeist, findet Daum. „Wer findet das nicht toll, wenn einer ehrlich ist? Das finden alle top. Aber in so einer Situation lüge ich für meine Mannschaft, weil ich mich vor sie stelle und sie schütze“, wurde der ehemalige Austria-Trainer bei Sky deutlich.