Trump verwechselt bei Rede Biden mit Obama

„(Wladimir) Putin hat so wenig Respekt vor Obama, dass er anfängt, mit dem Wort nuklear um sich zu werfen. Sie haben es gehört. Nuklear. Er fängt heute an, über Atomwaffen zu sprechen. Ich habe darauf gewartet, aber wir haben einen Idioten als Präsidenten, einen Idioten. Er hat gesagt, dass wir erst abziehen werden, wenn der vollständige und totale Sieg errungen ist. Und wir könnten dort für eine lange Zeit sein“, sagte Trump am Samstagabend in Richmond.