Chaos bei Bayern: Plant Musiala schon die Flucht?

In München will man von solchen Spekulationen nichts wissen. Der neue Sportvorstand Max Eberls betonte zuletzt den Wert von Musiala. Um ihn herum solle in Zukunft eine Mannschaft aufgebaut werden. Ein Verkauf im Sommer scheint deshalb unwahrscheinlich. Ohnehin werden die Karten nach dem Abgang von Trainer Thomas Tuchel wieder neu gemischt.