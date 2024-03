Umweltbewusstsein in Tirol steigt: Anzeigenflut

Mittlerweile ist das Beschwerdemanagement ein integraler, in seiner Bedeutung stetig wachsender Bestandteil der Arbeit der Umweltanwaltschaft. Seit seiner Einführung im Jahr 2013 hat sich die Zahl der Eingaben bzw. Beschwerden fast verdoppelt: Mit 270 wurde im Vorjahr ein neuer Höchststand erreicht. Statistisch gesehen trudelt an jedem Werktag der Woche eine Beschwerde ein. „Das Besondere ist: Jeder und jede, der mit einem Anliegen an uns herantritt, erhält so rasch wie möglich eine Antwort. Dabei wird bei Bedarf auch zusätzlich externes Expertenwissen eingeholt“, verdeutlicht Landesumweltanwalt Walter Tschon die Arbeitsweise.