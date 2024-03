Warum jetzt Millionen in die Forschung fließen

Grundlagenforschung auf Weltklasseniveau wird im ISTA – dem Institute of Science and Technology Austria – in Klosterneuburg betrieben. Mehr als 80 Expertengruppen sind für die Grundlagenforschung in den Natur- und Lebenswissenschaften, in der Mathematik und in den Computerwissenschaften aktiv. Das „honorieren“ auch immer mehr Privatpersonen oder Unternehmen. So hinterließ die Unternehmerin Magdalena Walz dem Institut 25 Millionen Euro, die Verbund AG spendete mehr als fünf Millionen Euro für Forschungszwecke. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Das sind zwei Beispiele, die zeigen, dass man an die Arbeit am ISTA glaubt.“