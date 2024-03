Stadtwerke investieren heuer 7,2 Millionen Euro

Investitionen in Trinkwasser

1,5 Millionen Euro fließen in Instandhaltung und 5,7 Millionen u.a. in folgende Projekte: 1,7 Millionen werden in den Ausbau der Trinkwasserleitung von der Koralpe ins Tal investiert. Schimik: „Der erste Abschnitt ist ja fertig, von dort machen wir weiter.“ 1,7 Kilometer der elf Kilometer langen Strecke werden heuer erledigt.