Frau ein Jahr lang von Ehemann missbraucht

Zu erschütternden Vorkommnissen soll es in den vergangenen Monaten in einer Wohnung in Wien-Simmering gekommen sein: Ein Mann soll seine Ehefrau sexuell missbraucht und die ältesten Kinder (sieben und neun Jahre alt) geschlagen haben. Als der Verdächtige am Samstag auch noch zum Messer griff, erstattete seine 29-jährige Frau Anzeige bei der Polizei.