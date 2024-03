Wirtin übt heftige Kritik an Stadtpolitik

Das Irish Pub Tamdhu ist nicht nur wegen seines riesigen Bier- und Whiskyangebotes in aller Munde. Neben dem Lokal, welches bald sein 30-jähriges Bestehen feiert, will die Neue Eisenstädter Siedlungsgenossenschaft ein Wohnhaus mit Mietwohnungen errichten. Seit rund zwei Jahren setzt Pubbesitzerin Carmen Weyse alle Hebel in Bewegung, um auf die drohende Konfliktsituation zwischen Nachtlokal und künftigen Mietern aufmerksam zu machen.