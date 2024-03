Mit dem Familienvater starb die Freude am Hof

21. November 2023 - seit diesem Tag herrschte im Bauernhof hoch oben auf dem Berg einfach ungehemmte Freude, „manchmal konnten wir unser Glück gar nicht fassen, wären am liebsten den ganzen Tag mit einem großen Lachen im Gesicht durchs Leben gegangen“, erzählt die junge Steirerin, wehmütig bei der Erinnerung. Das absolute Wunschkind war auf die Welt gekommen, ein Sonnenschein, der das Viergenerationenhaus, in dem sich alle gut verstehen, zum Strahlen brachte. „Wir waren so voller Optimismus, hatten so viele Träume!“ Die Hochzeit wurde schon geplant, ein zweites Baby, der Ausbau am Hof. Unzählige Bilder vom kleinen Max wurden gemacht, in der Wohnung aufgehängt.