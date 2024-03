Waffenverbot beim Bahnhof und bei Bögen verlängert

In der bekannten Bogenmeile wurde das Waffenverbot erstmals am 1. Dezember 2018 erlassen. Wenige Monate später - am 1. März 2019 - folgte der Erlass für den Hauptbahnhof. „Die Waffenverbotszonen geben der Polizei die Möglichkeit, effektiver gegen potenzielle Gewalttäter vorzugehen. Bei zwölf Schwerpunktaktionen von November 2023 bis Jänner 2024 wurden in den beiden Waffenverbotszonen sechs Messer, ein Schlagstock, ein Schlagring, zwei Schreckschusspistolen, Patronen und ein Pfefferspray sichergestellt“, heißt es.