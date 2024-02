Sandro Platzgummer wird ein „Galaktischer“

„Gewusst, aber nicht kommuniziert“

Ein Widerspruch? Gar eine Finte? „Nein“, stellen die Raiders entspannt klar. „Wir haben’s gewusst, aber nicht kommuniziert.“ Weil der 26-jährige Innsbrucker sich vermehrt seiner Ausbildung als Arzt widmen will, in Frankfurt eine tolle Praktikumsstelle bekommt. „Wir wollen ins Finale in die Veltins-Arena“, gab Platzgummer auf der Galaxy-Homepage bereits sein großes Ziel aus. Da werden die Raiders wohl am Rasen etwas dagegen haben.