Grazer Top-Anwalt bestellt jetzt externen Tierarzt

Ein Schwein, das eine entsetzliche blutende Wunde hat, an dem Artgenossen schon herumknabbern; das verletzte Tier hat aufgrund der räumlichen Enge keine Chance, ihnen zu entkommen. Ein Tier mit einer riesigen Geschwulst am Hals. Wunden an den Ohren, Kratzer am ganzen Körper. Diese Fotos aus einem steirischen Stall, der Tausende Tiere unter einem Dach hält, und die dem Verein gegen Tierfabriken zugespielt worden waren, schockierten die breite Öffentlichkeit. Dem Betrieb, mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet, wurde dieses zunächst entzogen.