Unpolitischer Facebook-Auftritt mit „Schlagseite“

Kritik an Geheimniskrämerei

Dort feilt er weiterhin an großen Projekten, wie er im Internet anpreist. So ist auf Facebook von einem Vorhaben zu lesen, dass für „eine Überraschung“ sorgen soll. Bei Details hält sich der Heurigenwirt bedeckt, was angesichts der Kritik an mangelnder Transparenz in Vösendorf nicht allen schmeckt.