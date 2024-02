Gold in der Flasche trotz Katastrophenjahres

Möglicherweise beginnen die steirischen Bauern heuer schon viel früher mit dem Anbau, weil es so warm ist. Gewisse Kulturen sind um Wochen zeitiger dran als früher einmal! „Das betrifft alle, aber am meisten das Steinobst, wie Pfirsich, Marille, Zwetschke“, so Herbert Muster, Obstbauexperte der Landwirtschaftskammer. Was an sich noch nicht so schlimm wäre, „da den Bäumen die Wärme ja guttut, sofern genug Bodenfeuchtigkeit da ist“. Das Jahr 2007, in dem Apfelbäume bereits Ende März in Vollblüte standen und keine Kälte mehr nachkam, hatte demnach eine Superernte gebracht. Aber: Wenn Spätfrost kommt, können die Folgen - wie wir aus den Vorjahren wissen - fatal sein.