Zauber am Herd: Kumptner über Küche und Karriere

Starkoch Alexander Kumptner hat viel zu tun: Neben zahlreichen Auftritten in TV-Shows, in denen er seine Kochkünste präsentiert, begibt er sich auch in Amerika immer wieder auf kulinarische Entdeckungsreise. Mit krone.tv teilte er Einblicke in sein Leben und zeigte zugleich, wie man den perfekten Kaiserschmarren zubereitet.