„Wir hätten das Stadion 2-3 Mal füllen können“

„Menschen werden zur Rechenschaft gezogen“

Mitte Dezember erfolgen anonyme Hinweise auf angebliche betrügerische Aktivitäten beim steirischen Traditionsklub. Einzelne Funktionäre, wie auch Obmann Mario Bichler, stehen dabei im Zentrum. Nach zwei Monaten beweisen die Leobener die Unschuld, wollen den Fall aber nicht so einfach stehen lassen. „Menschen werden zur Rechenschaft gezogen“, argumentiert Bichler, der sich ab sofort wieder auf das Sportliche sowie die „Mission 2028“ konzentrieren will. Bereits am 3. April wartet das Halbfinal-Spiel im ÖFB-Cup gegen Rapid. Der Rekordmeister sorgt in den vergangenen Tagen für Negativ-Schlagzeilen, Hämmerle bedauert, dass die gesamte Optik des österreichischen Fußballs darunter leidet. Mehr dazu sehen Sie im Video!