„Wachstumskaiser“ trotz herausfordernden Jahres

Zielgerichtete Investitionen

Im Vorjahr wurden 31,5 Millionen Euro an Wirtschaftsförderungen bereitgestellt und, damit ein Investitionsvolumen von 130 Millionen Euro ausgelöst. Durch zielgerichtete Investitionen setzte das Land wichtige Impulse für die Standortentwicklung, betonte Schneemann. So flossen etwa 20 Millionen Euro in den Ausbau der Sonnentherme Lutzmannsburg. Gekauft wurde auch die Therme Stegersbach. Laut dem Landesrat habe es einen wesentlichen Grund, wenn man Haftungen oder Betriebe in die Holding übernehme: „Wir wollen die Betriebe, den Wirtschaftsstandort oder die gesamte Region absichern.“ Offen sei noch, was mit Zuckerfabrik Siegendort passieren würde. Laut Wirtschaftsagentur-Geschäftsführer Gerbavsits sei etwa die Haftungsübernahme bei der Sanochemia 2020 ein „Erfolgsbeispiel“ gewesen. Nach dem Ausstieg im Vorjahr sei ein Gewinn von 1,9 Millionen Euro übrig geblieben.