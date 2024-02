Fundstücke von Landschaftsreinigung im Museum

„In einem Museum erwarten wir gemeinhin Wertvolles und Schönes in sauberen Räumen. Durch die kreative Intervention setzen wir den achtlos weggeworfenen Abfall ins Bild und rücken ihn damit noch einmal mehr ins Bewusstsein und ins Zentrum unserer Diskussion. Was ist wertvoll? Was ein Wertstoff? Was wertlos? Und was macht das mit uns und mit unserer Umwelt, wenn der Abfall in der Wiese, im Gewässer oder im Wald landet?“, erläuterte Umweltlandesrat Daniel Zadra.