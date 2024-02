Kreisverkehr Hohenems wird ab 2025 umgebaut

Aufatmen in Hohenems - nach vielen Jahren der Planung könnte der Stau rundum den Kreisverkehr bei der A14 bald der Vergangenheit angehören. In der Stadtvertretungssitzung am Dienstag wurde das Finanzierungsabkommen mit der Asfinag abgesegnet. Hohenems wird sich mit 4,41 Millionen Euro (zuzüglich Kosten für Grundablösen) an dem 34,87 Millionen Euro teuren Projekt beteiligen.