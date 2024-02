Elevate-Festival: Party mit politischer Brisanz

1) Diskurs im Heimatsaal

Gehen Sie in den Heimatsaal und hören Sie sich (bei freiem Eintritt) einen Vortrag oder eine Diskussion zu spannenden Themen an: Heute etwa geht man ab 13 Uhr der Frage nach, welche Rolle die Solidarität angesichts der schwierigen Herausforderungen der Klimakrise spielen kann. Am Freitag beschäftigt man sich ab 13 Uhr mit der Frage, wie Künstliche Intelligenz unser (Zusammen-)Leben verändern wird. Und am Samstag setzt man sich (ab 14.30 Uhr) ausführlich mit der aktuellen Bedrohung der Demokratie auseinander.