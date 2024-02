Nach Kündigung: Tuchels Kabinen-Ansprache enthüllt

Erst sei Tuchels Trainerteam über die Entscheidung informiert worden, am Mittwoch hätten dann die Spieler vom Aus erfahren, heißt es. In einer Kabinenansprache habe Dreesen den Profis klargemacht, dass sie nun in der Verantwortung seien, das Ruder herumzureißen. Schließlich müssen persönliche Interessen hinter denen des Vereins stehen.