62-Jährige wurde bei Forstarbeiten schwer verletzt

Eine 62-Jährige aus dem Bezirk Freistadt führte am Dienstag allein in einem Wald in Königswiesen - dem sogenannten Stiftinger Forst - Forstarbeiten durch. Gegen 16 Uhr wollte die Frau mit einer Seilwinde Baumstämme wegziehen, welche sich jedoch verkeilten. Beim Versuch, diese zu lösen, wurden die Baumstämme gegen den rechten Fuß der 62-Jährigen geschleudert.