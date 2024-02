Riesen IBAN-Betrügerei: „Bin nicht der Klügste“

Von den Machenschaften der unbekannten Täter im Hintergrund habe er aber nichts gewusst. „Ich glaube Ihnen, dass Sie naiv an die Sache herangegangen sind. Was ich Ihnen nicht glaube ist, dass Sie dachten, dass das alles legal ist“, wirft ihm Richterin Anna Marchart im Wiener Landesgericht vor. „Ich bin nicht der Klügste. Aber wenn ich gewusst hätte, dass das so funktioniert, hätte ich es nicht gemacht“, so der junge Wiener vor den Schöffen.