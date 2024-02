Martin Hinteregger im krone.at-Video-Talk. Der ehemalige ÖFB-Teamverteidiger spricht in seiner Funktion als Präsident der Wiener Viktoria über die neue Image-Kampagne des Klubs, Respekt im Fußball, die Nachwuchsarbeit kleinerer Klubs und die Vorfälle nach dem Wiener Derby (Hinteregger: „Ich bin am Fußballplatz auch schon zu einem Fan hingegangen und habe ihn gefragt: ‘Warum beleidigst du mich 90 Minuten lang? Was stimmt mit dir nicht?‘“). Das Interview in voller Länge, geführt von Michael Fally, sehen Sie hier im Video.