Skifahrer kollidierten, Rodlerin krachte in Zaun

Gefordert waren Tirols Bergretter am Montag in Sölden im Ötztal und in Berwang im Bezirk Reutte! In Sölden kollidierten zwei Skifahrer miteinander. Über den Rand der Rodelbahn in Berwang geriet eine Teenagerin und krachte gegen einen Zaun. Beide Wintersportler wurden verletzt.