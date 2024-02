Neue Ära bei Großereignissen wird eingeläutet

Die Sommerspiele in Tokio. Einzigartig in der Geschichte. Von 2020 auf 2021 verschoben, mitten in der Pandemie. 43.000 Athleten, Betreuer und Medien-Vertreter lebten in einer künstlichen Blase. Keine Zuschauer bei den Wettkämpfen, eine sterile Welt, gespenstische Stimmung.