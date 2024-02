Mehr Ärzte im Kampf gegen Drogenlenker in Tirol

Mangel an Ärzten erschütternd

Erschütternd sei besonders die Tatsache, dass es - außer in der Landeshauptstadt - in sämtlichen Bezirken an Ärzten mangle, die diese Untersuchungen gemäß § 5 StVO durchführen können. Abwerzger weist darauf hin, dass das Innenministerium an die Adresse von Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) schrieb, die Landesregierung möge aktiv werden, damit die notwendigen Ärzte in den Bezirken bereitgestellt würden. Konkret wird die Einrichtung eines Ärztepools vorgeschlagen, welche die Ermächtigung zur Durchführung von Untersuchungen haben. „Diesbezüglich ist aber bis dato noch absolut nichts passiert“, betont Tirols FPÖ-Obmann.