Zustände der hektischen Beruhigung im Jazzclub

„Panic Ballad”, so ist das erste Stück betitelt. Wie kann aber etwas panisch sein und gleichzeitig eine Ballade? Beim Berliner Schlagzeuger Joe Hertenstein geht das. In seinem Jazz-Trio mit Klarinettist Michael Moore und Bassist Antonio Borghini erzeugt der langjährige US-Legionär, so seltsam das anmuten mag, Klangzustände von hektischer Beruhigung.