Unfall! Horrornacht für Hubens Eishockey-Cracks

Zwei Matchpucks in der Division I

Am Sonntag geht es mit dem dritten Spiel weiter. Da hat Althofen beim Gastspiel in Huben den ersten Matchpuck. „Aber wir hauen uns voll rein. Wir haben ein volles Haus mit rund 1000 Zuschauern“, erzählt Trojer. Im zweiten Halbfinale kann auch Steindorf heute den Einzug ins Endspiel fixieren. Am Freitag stellte man mit dem 4:3-Auswärtserfolg bei Spittal in der „Best of three Serie“ auf 2:0. „Wir wollen die Serie beenden“, stellt Althofen-Boss Armin Ratz klar.