Schlechter Hype oder echte Hilfe für Unternehmen?

Tristan Post, freier Berater und Lehrender an der TU München, verwies auf zwei Arten künstlicher Intelligenz: Schwache KI, die bei spezifischen Aufgaben sogar besser als Menschen arbeite - etwa beim Sortieren von E-Mails in Spam und Nicht-Spam oder dem Erkennen von Krankheiten auf medizinischen Bildern. Starke KI hingegen agiert ähnlich wie Menschen und wendet Wissen in vielen Bereichen an.