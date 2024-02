Aufsichtsrat des MCI: „Idealer Zeitpunkt für Bau!“

Deshalb fordern die MCI-Aufsichtsräte, die von Dornauer verhängte sechsmonatige Nachdenkpause nicht nur dazu zu nützen, den Standort zu evaluieren, sondern auch das Finanzierungs- bzw. Ausschreibungsmodell. „Namhafte Bau-Experten sind überzeugt, dass die tatsächlichen Kosten damit deutlich unter den zuletzt kolportieren Zahlen zu liegen kommen würden“, so Wolkenstein und Mairhofer, die abschließend in Richtung Land Tirol appellieren: „Es muss alles dafür getan werden, den MCI-Neubau schnellstmöglich umzusetzen – im Sinne des Gewerbes, der Industrie und im Sinne der rund 3500 Studierenden und an die 400 Lehrkräfte am MCI.“