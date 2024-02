Leibhaftige Philosophen gastierten im Stockwerk

Philosophen am Werk

Das ist fast schon höhere Philosophie, zumindest aber Weisheit, die die Gruppe immer wieder zeigt. Im Fats Navarro Song „Nostalgia“ zitiert man etwa Old Time-Jazz, bevor ein Solo Dizacks immer stolpernder im Rhythmus saure Tonpartikel einmengt. Es ist eine Art Nachdenken über die Welt: Das Alte übersäuert langsam, das Neue bricht durch - so herb, doch auch so wunderbar.